«Макдоналдс» заплатит 300 тысяч рублей москвичке с выбитыми зубами

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил требование жительницы столицы, которая лишилась двух зубов, поскользнувшись на мокром полу в ресторане сети быстрого питания «Макдоналдс». Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости.

Согласно вердикту, женщина получит 300 тысяч рублей. Истица требовала миллион рублей, из которых 900 тысяч — компенсация морального вреда. Юрист, представлявший интересы «Макдоналдс», настаивал на необоснованности жалобы, поскольку в момент инцидента в заведении стоял знак «Осторожно, мокрый пол».

Гособвинение иск москвички поддержало, но сумму компенсации сочло слишком большой. Прокурор отмечал, что «Макдоналдс» недобросовестно выполнял обязанности «по обеспечению безопасности посетителей».

В марте прошлого года Тверской суд Москвы обязал «Макдоналдс» выплатить 65 тысяч рублей женщине, которая поскользнулась и сломала руку. Сама истица полученный ущерб также оценивала в миллион рублей.