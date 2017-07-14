В Японии объявлена эвакуация 74 тысяч человек из-за ливней

В японском городе Инуяма в префектуре Айти из-за сильных ливней объявлено об эвакуации всех жителей — 74 тысяч человек. Об этом сообщает Kyodo.

Горожане будут направлены в 45 пунктов временного размещения.

По данным метеорологической службы за последние часы в регионе выпало 120 миллиметров осадков, что создало угрозу схода оползней и наводнения.

21 июня власти обратились к жителям города Хамамацу в японской префектуре Сидзуока с рекомендацией перебраться в безопасное место из-за угрозы наводнений. В зоне бедствия находилось около 200 тысяч человек.