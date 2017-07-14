Российские и корейские ученые изучат две найденные на Ямале мумии

Мумии ребенка и взрослого человека, обнаруженные на территории средневекового акрополя «Зеленый Яр» в ЯНАО изучат российские и корейские ученые. Об этом рассказали ТАСС в Научном центре изучения Арктики.

«Мумифицированные останки перекрыты берестой и полотном плотной ткани, о происхождении которой расскажут лабораторные исследования», — отметили в центре.

Тело взрослого человека, кроме того, перекрыто медными пластинами, а ребенка — фрагментами медного котла. Ее в ближайшие дни направят в Тюменскин институт проблем освоения Севера РАН, где работают специалисты из Сеула. «Они проведут гистологические, паразитологические анализы и другие исследования», — подчеркнули в ямальском научном центре.

Также планируется сделать компьютерную томографию, чтобы определить сохранность останков и наличие ритуальных артефактов в погребальных коконах.