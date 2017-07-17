Государство заработало на любителях лотерей почти миллиард рублей

В 2016 году доходы федерального бюджета России от проведения государственных лотерей составили 979,3 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Счетная палата.

При этом плановый показатель был установлен на уровне 501,8 миллиона рублей. Таким образом, доходы от лотерей почти вдвое (на 95,1 процента) превысили ожидания.

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Проведением всероссийских государственных лотерей занимается в том числе министерство спорта. По данным Счетной палаты, доходы бюджета от деятельности, курируемой этим ведомством, составили в 2016 году 4,09 миллиарда рублей, что превысило план на 190,6 процента. Этот прирост в Счетной палате связали именно с увеличением поступлений от государственных лотерей.

С 2014 года в России разрешено проведение лотерей, организованных государством в лице Минфина или Минспорта. Частные лотереи были запрещены. Рекордный суперприз был разыгран в России в «Гослото "6 из 45"» 27 мая 2017 года. Его размер достиг 364,69 миллиона рублей.

Доходы, полученные в виде выигрышей в лотерею, облагаются налогом на доходы физлиц. Для граждан, которые проживают в России более 183 дней в году, ставка равна 13 процентам, менее 183 дней — 30 процентов.