Убившего трех американцев иорданца приговорили к пожизненной каторге

В Иордании приговорили к пожизненной каторге солдата, признанного виновным в убийстве трех американских военных инструкторов. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает BBC News.

Сам Марик аль-Тувайха (Marik al-Tuwayha) отрицает свою вину в предумышленном убийстве. По его словам, он открыл огонь, приняв военных инструкторов за террористов.

В ноябре прошлого года у военный базы в населенном пункте Аль-Джафр в Иордании три американских инструктора попали под обстрел на КПП. По данным иорданского агентства Petra, автомобиль, в котором они находились, пытался въехать на территорию базы, игнорируя требования охраны остановиться. В результате один американец скончался на месте, еще двое в больнице.

В ноябре 2015 года в Иордании капитан полиции открыл огонь по тренировочному лагерю, расположенному неподалеку от столицы страны — города Амман. В результате погибли два американца, два иорданца и гражданин ЮАР.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Амман считается близким союзником Вашингтона в регионе. В стране находятся несколько сотен американских военных инструкторов. Иордания входит в возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).