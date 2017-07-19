Лайма Вайкуле рассказала о травме лица лидера «Мумий Тролля»

Лидер российской группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко не сможет принять участие в фестивале «Лайма Вайкуле. Рандеву в Юрмале» из-за травмы лица. Об этом в среду, 19 июля, сообщает dni.ru со ссылкой на хозяйку мероприятия.

«Илья Лагутенко серьезно повредил лицо, поэтому его песню на концерте исполню я», — рассказала Вайкуле, не уточняя, что именно с ним случилось.

Также, по словам певицы, выступление пропустит актер и режиссер Геннадий Хазанов. «У него тоже проблемы, будем с вами так считать, что связанные с театром, все ведь мы под богом ходим», — пояснила она.

В фестивале, который откроется 20 июля и будет проходить в течение четырех дней, примут участие 70 артистов из 11 стран. Среди них Валерий Леонтьев, дуэт «Потап и Настя», Стас Михайлов и Григорий Лепс, Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе.

Вайкуле организовала свой фестиваль в 2015 году, после того, как Юрмалу покинул международный конкурс «Новая волна». В июле 2014 года МИД Латвии заявил о нежелательности этого события.