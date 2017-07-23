В результате стрельбы в посольстве Израиля в Иордании погиб человек

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в посольстве Израиля в Иордании. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах королевства.

Инцидент случился днем в благополучном районе столицы страны Аммане. Территория вокруг посольства оцеплена. Других подробностей агентство не сообщает.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на иорданское агентство Аммун пишет, что неизвестные попытались прорваться через кордон безопасности посольства, после чего началась стрельба. Гражданин Израиля с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

18 декабря 2016 года террористы захватили заложников, в том числе иностранных туристов, в средневековом замке иорданского города Эль-Карак. В нападении участвовали около 10 боевиков, тогда погибли девять человек — пятеро сотрудников правоохранительных органов, трое местных жителей и туристка из Канады, попавшая под перекрестный огонь. Еще около 30 человек получили ранения.

В тот же день вооруженные люди напали на патрули силовиков и открыли огонь по жандармерии в городе на юге королевства. После этого они укрылись в находящейся в центре и популярной у туристов крепости крестоносцев и на протяжении нескольких часов оказывали сопротивление окружившим их правоохранителям.