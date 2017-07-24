Объявлена полная программа «Пикника Афиши»

В музее-заповеднике «Коломенское» 29 июля пройдет ежегодное мероприятие — «Пикника Афиши». Пресс-релиз с полной программой праздника поступил в «Ленту.ру» в понедельник, 24 июля.

Хедлайнерами фестиваля в этом году станет британская группа Kasabian. Также в течение дня на главной сцене выступят Foals, «Грибы», Everything Everything и «ГШ».

Помимо основной площадки будут работать еще две сцены, на которых, в числе прочих, выступят 5’Nizza, Луна, Хаски, Heliocentrics.

На маркете «Пикника» будут представлены десятки корнеров с одеждой, книгами, предметами интерьера, косметикой и дизайнерскими украшениями. На фудкортах в этом году помимо привычных стритфудов появится отдельная зона национальной кухни.

Для детей на фестивале будет выделена отдельная зона. Там пройдут мастер-классы по творчеству испанского архитектора Антонио Гауди. Дети смогут создать цветную плитку в технике отливки и сложить ее в композицию. Также они смогут опробовать на себе всевозможные образы — превратиться в гребцов на галерах, гладиаторов, ораторов и философов. Там же пройдут занятия по ритмике.

Пикник «Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль», Земфира и Madness. Кроме концертов, гости «Пикника» могут посетить десятки развлекательных площадок, мини-ярмарки и мастер-классы.