Комитет солдатских матерей отреагировал на идею Москальковой о женской службе

Воевать с оружием в руках — мужская функция, рожать детей — женская, заявила представительница Комитета солдатских матерей России Галина Новаковская, комментируя предложение уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой о введении женской призывной службы. Ее слова приводит в среду, 26 июля, РИА Новости.

Новаковская отметила, что женщины уже сейчас могут служить в армии на добровольной основе. «Я думаю, что ее саму нужно спросить, допустим, ее дочери [у Москальковой есть дочь] где служили бы: в Чечне, на Дальнем Востоке или в Тьмутаракани?», — сказала общественный деятель.

26 июля Татьяна Москалькова заявила, что женщины должны иметь право нести срочную службу в армии. «Мы [девушки] крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки отслужить в армии», — заявила она.

В марте этого года министр обороны Сергей Шойгу поздравил с праздником 8 Марта всех женщин российской армии, отметив, что их 45 тысяч, сообщала газета «Аргументы и факты».