Участника первомайской демонстрации с плакатом за веганство оштрафовали

Тверской суд Москвы оштрафовал активиста Ростислава Чеботарева, шедшего во время первомайской демонстрации в столице в колонне веганов. Об этом в среду, 26 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Открытой России».

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение правил проведения митингов и демонстраций участником мероприятия») и обязали выплатить 15 тысяч рублей.

«В решении судья указала, что активист и другие участники колонны веганов "нарушили регламент проведения шествия, а именно демонстрировали плакаты и символику за сохранение животного мира, ведя пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации"», — рассказала адвокат Ольга Димитрогло, представляющая интересы Чеботарева.

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Юрист также заявила, что не видит реального состава преступления в действиях своего подзащитного. «Активисты были досмотрены дважды — на рамках металлоискателей и дружинниками КПРФ. Их допустили к шествию, противоправных действий они не совершали», — добавила она.

На сайте Тверского суда и сайте судов общей юрисдикции Москвы решение по делу Чеботарева на момент написания новости опубликовано не было.

Акция КПРФ по случаю 1 Мая стартовала у станции метро «Октябрьская». По информации «Открытой России», в ходе демонстрации были задержаны 17 человек из колонны веганов, включая Чеботарева, державшего плакат с текстом «Ни в какой эксплуатации нет необходимости — становись веганом». Также среди участников шествия были люди с радужными флагами (символ ЛГБТ; в России законодательно запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных связей среди несовершеннолетних — прим. «Ленты.ру»).

При этом портал «ОВД-Инфо» сообщил о 19 задержанных левых активистах и веганах. В их числе было четверо несовершеннолетних.