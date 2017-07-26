Отстоявший недельную очередь красноярец разгромил витрину Росреестра

Житель Красноярска разгромил арматурой витрину управления Росреестра на улице Петра Подзолокова, неделю простояв там очередь ради сделки с недвижимостью. Сюжет об этом опубликовал местный телеканал «СТС-Прима».

В репортаже говорится, что атака на управление длилась около пяти минут. Мужчина также подрался с охранниками. Красноярец признался, что делал все это на камеру, потому что считает, что госслужащие сами виноваты. Так, по его словам, добиться оформления документов на землю за неделю не смогла и его супруга.

Как пояснили телеканалу в управлении Росреестра, люди сами виноваты в том, что появились очереди, поскольку идут только в одно управление, забыв о многофункциональных центрах.

«Новости Прима» отмечает, что подобные промедления в работе отделений ведомства в городе наблюдаются с мая. Сообщается, что красноярцы уже не раз штурмовали офисы. Специалисты объясняли это резким увеличением числа обращений и сбоями в новой компьютерной программе. Ее установили, когда Росреестр передал часть полномочий многофункциональным центрам.