Сенатор предупредил Савченко о головорезах после слов о президентских амбициях

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко практически не имеет шансов на победу в президентских выборах на Украине, которые запланированы на 2019 год, считает российский сенатор Андрей Климов. Слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам приводит RT в четверг, 27 июля.

«Ее карьера была замешана на том, что Россия — это враг. В этом отношении она не получит, на мой взгляд, поддержки ни тех, кто остается верным братству наших народов, ни тех, кто занимает крайнюю националистическую позицию», — сказал сенатор.

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Климов также предположил, что бывшую украинскую летчицу попытаются устранить до начала предвыборной гонки, так как у нее много врагов. «Было очевидно, что она станет головной болью для нынешнего режима в Киеве. (…) Я не исключаю даже самых жестких сценариев в отношении этой женщины, поскольку на Украине головорезов тоже хватает», — добавил он.

Ранее в четверг Савченко заявила о намерении баллотироваться на выборах президента Украины. «Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного — 2,5 миллиона гривен (около 96,5 тысячи долларов), чтобы зарегистрироваться», — цитирует ее RT.

25 июля она в прямом телеэфире за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию в стране с помощью десятка матерных выражений.

Савченко не впервые заявляет о готовности возглавить Украину.

В марте 2016 года она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину.