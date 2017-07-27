Опубликован рейтинг комфортных для старости стран

Американские ученые представили рейтинг стран, где созданы наиболее благоприятные условия для жизни пожилых людей. Об этом сообщает Колумбийский университет (США).

В первую пятерку попали Норвегия, Швеция, США, Нидерланды и Япония. Всего в списке фигурируют 30 стран, выше всех государств бывшего СССР располагается Эстония — 16 место. В первой десятке присутствуют все четыре скандинавских страны (учитывая Финляндию).

Изображение: John A. Hartford Foundation Index of Societal Aging

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Рейтинг учитывает пять критериев: производительность рабочей силы, общественное здравоохранение, экономическую разницу между обеспеченными и малоимущими слоями, связь поколений и безопасность.

Соавтор исследования Джон Роу отмечает, что неспособность создать комфортные условия для стареющего населения представляет собой «рискованную стратегию для страны».