В КРЭТе рассказали о «стайных» беспилотных истребителях шестого поколения

Один из вариантов концепции боевого самолета шестого поколения подразумевает создание беспилотных аппаратов, действующих в «стае» и оснащенных сверхвысокочастотным (СВЧ) вооружением. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

«Должен быть принцип "стаи": на один-два пилотируемых аппарата будет приходиться группа беспилотников. И именно беспилотник сможет нести электромагнитное, или, по-другому, СВЧ-оружие. Применение СВЧ-оружия для самолета с летчиком крайне проблематично из-за необходимости сохранять его жизнь», — рассказал Михеев.

СВЧ-вооружение предполагает использование электромагнитных импульсов высокой мощности для выведения из строя бортового оборудования летательных аппаратов противника.

«Оптимальным мы считаем 20-30 беспилотных самолетов на один пилотируемый. В основном это связано с конечными возможностями человека по управлению», — заявил Михеев.

Он отметил, что устранение с истребителя летчика с системой жизнеобеспечения и пилотажно-навигационным комплексом не только высвобождает объем и экономит массу, но и позволяет достичь принципиально новых летных возможностей. Помимо защиты от собственного СВЧ-излучения, он назвал большую стойкость к жесткому космическому излучению (при суборбитальных полетах), а также существенно более высокие допустимые перегрузки, что увеличивает маневренность аппарата.

«Поэтому беспилотный вариант будет иметь характеристики, которых нельзя достичь на пилотируемом самолете — большую маневренность, гиперзвуковую скорость, возможность выходить в ближний космос», — заключил Михеев.