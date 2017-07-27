Сервис Price.ru вдвое увеличил выручку в первом полугодии 2017 года

Группа компаний Rambler&Co подвела итоги первого полугодия 2017 года по направлению электронной коммерции согласно которым, выручка платформы Price.ru возросла на 81 процент по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении группы компаний.

По сравнению с показателями июня 2016 года объем трафика на Price.ru увеличился в полтора раза — плюс 48 процентов к июню 2017 года. При этом рост органических посещений — в 2,3 раза. Сервис сравнения цен и товаров преобразовался из площадки только про электронику и бытовую технику в мультикатегорийную. В органическом трафике более чем в 5 раз выросли такие категории, как «товары для дачи», «ремонт и отделка», «мебель», «спорт и туризм».

Финансовый подъем сервиса связан с многочисленными изменениями, которые были реализованы на площадке. Прежде всего, с переходом от модели ресейла трафика к модели формирования и удержания лояльной аудитории. Также компания сосредоточила свои технологические ресурсы на развитии органического трафика, росте конверсии и удобстве сайта для пользователя.

Как отметила управляющий директор Price.ru Елена Суховей, с ростом доли прямых и органических заходов увеличивается маржинальность бизнеса.

«Наша задача — уйти от зависимости закупки трафика в сервис со стабильной лояльной аудиторией. На прайс-агрегаторе это непросто, так как в отличие от интернет-магазина, покупатель не формирует заказ на Price.ru, а только выбирает товары, — говорит Елена Суховей. — Мы решаем задачу комплексно: создание максимально удобного быстрого сайта для пользователя, рост органического трафика и дополнительные сервисы для экономии (промокоды и кэшбек), которые формируют постоянную аудиторию. В результате мы видим, что изменения положительным образом влияют на эффективность бизнеса».

К зиме 2016 года платформа полностью перешла на CPM-аукцион для интернет-магазинов, которые размещают на Price.ru товарный ассортимент. Аукцион второй цены сохранился, но на расчет позиции товара теперь также влияет его стоимость, отзывы покупателей и популярность. Благодаря этому решению пользователи стали видеть максимально интересные для них товары, а конверсия в интернет-магазины увеличилась на 36 процента.

«Я позитивно оцениваю те изменения, которые происходят с сервисом Price.ru каждый день, а потрясающая динамика финансовых показателей проекта показывает, что так же позитивно их оценивают и наши пользователи, и наши клиенты —представители бизнеса, — отметил исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян. — У нас большие планы на развитие сегмента электронной торговли внутри группы компаний Rambler&Co».