Перспективный российский вертолетоносец назовут «Севастополем»

Головной универсальный десантный корабль нового проекта, аналогичный французским «Мистралям», получит имя «Севастополь». Об этом, ссылаясь на письмо Минобороны, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает ТАСС.

«В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года», — рассказал Белик. Он пояснил, что поводом для депутатского обращения стала инициатива ветеранского сообщества города-героя.

В июле 2016 года сообщалось, что ВМФ России подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного ранее заказанным во Франции вертолетоносцам типа «Мистраль». В январе 2016-го начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников пояснял, что строительство такого корабля может начаться не ранее 2018 года.

Летом 2015-го Крыловский государственный научный центр предложил проект универсального десантного корабля «Лавина». Его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн, на борту размещается до 500 морских пехотинцев и 50 единиц боевой техники. Авиагруппа насчитывает 16 вертолетов: транспортно-десантных Ка-29, ударных Ка-52К или противолодочных Ка-27.