Появился гид по «Пикнику Афиши»

В приложении «Афиши» заработал гид по фестивалю «Пикник Афиши». Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

«В нем — список всех развлечений и расписание выступлений артистов. А скоро появится карта. Для вашего удобства мы добавили возможность включения пуш-уведомлений, которые будут вам сообщать о всех выступлениях за 15 минут до начала», — говорится в публикации.

Ежегодный фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 29 июля.

Хедлайнером события станет британская группа Kasabian. На главной сцене фестиваля также выступят Foals, «Грибы», Everything Everything и «ГШ».

Помимо основной площадки будут работать еще две сцены, на которых, в числе прочих, выступят 5’Nizza, Луна, Хаски, Heliocentrics.

Пикник «Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Blur, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль», Земфира и Madness.