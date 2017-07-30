Сотрудничавший с RT Arabic журналист погиб в результате обстрела ИГ в Сирии

Журналист, сотрудничавший с телеканалом RT Arabic, погиб в сирийской провинции Хомс во время артиллерийского обстрела «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщается на английской версии сайта телеканала.

Случившееся прокомментировала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. «Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал», — написала она в своем Twitter.

Телеканал уточняет, что Халед аль Хатыб снимал репортаж об операциях сирийской армии против боевиков ИГ. Журналисту было 25 лет.

Также стало известно, что при обстреле в Хомсе был ранен оператор RT Arabic.