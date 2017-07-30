В результате стрельбы на вечеринке в Германии погиб человек

В результате стрельбы на вечеринке в немецком городе Констанц (федеральная земля Баден-Вюртемберг) погиб человек, еще трое получили тяжелые ранения, среди них сотрудник полиции. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает MDR.

Огонь рано утром в воскресенье, в 04:30 (05:30 мск), открыл 34-летний мужчина. Позже предполагаемый преступник в перестрелке с полицией был серьезно ранен и впоследствии скончался в больнице.

Полиция выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего.

28 июля в одном из супермаркетов немецкого города Гамбург вооруженный ножом мужчина напал на находившихся там людей. В результате один человек погиб, еще семь получили ранения. Подозреваемый в совершении атаки задержан. Им оказался 26-летний уроженец ОАЭ. В Германию он прибыл в поисках убежища, однако немецкие власти отклонили его прошение. Мужчину должны были депортировать в течение нескольких дней.