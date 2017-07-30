В Калужской области прошел финал турнира «Добровольческие игры-2017» на Кубок конфедерации по военно-прикладным видам спорта. Об этом организаторы в воскресенье, 30 июля, сообщили «Ленте.ру».

В соревновании приняли участие 12 команд, в том числе представители Южной Осетии и Донбасса.

Всеми была пройдена тактико-специальная полоса (400 метров) с шестью препятствиями: лабиринт, лестница, тоннель, бурелом, колючка, брод. Прохождение полосы сопровождалось пиротехническими взрывами и стрельбой из охолощенного оружия.

Затем каждая команда выставила участника для состязания по АРБ (армейский рукопашный бой).

После завершения турнира состоялось награждение победителей. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай поздравил всех участников c достойной физической подготовкой, особо отметив взаимовыручку даже у соперничавших команд.

Все участники получили знак отличия для ношения на берете «Легионер».