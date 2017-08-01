Форвард «Локомотива» показал зашитую после операции ногу

Нападающий московского «Локомотива» Ари показал ногу после операции. Фото зашитого колена форвард выложил на странице в Instagram.

«Каждый воин имеет свой шрам. Я никогда не встречал человека без увечий. Профессор Пьер-Паоло Мариани — лучший!» — написал 31-летний бразилец.

Материалы по теме «Почувствовал жуткую боль и начал кричать» «Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ

Нападающий получил травму в столкновении с российским полузащитником Александром Головиным в концовке матча второго тура РФПЛ против ЦСКА. Врачи диагностировали у 31-летнего бразильца повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. На восстановление уйдет от четырех до шести месяцев.

Встреча ЦСКА и «Локомотива» прошла 21 июля на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1.