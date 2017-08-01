Мобильное приложение ПФР установили 70 тысяч россиян

Около 70 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда России (ПФР) для мобильных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ПФР.

Приложение предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Скачать приложение можно по ссылке, выбрав подходящую платформу. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских службах ПФР.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через учетную запись. Например, с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволит заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Мобильное приложение Пенсионного фонда России было запущено в конце марта 2017 года. С его помощью ПФР упрощает доступ граждан к госуслугам в электронном виде.