Сайт ПФР обзавелся голосовым ассистентом

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) заработал голосовой ассистент — новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы фонда можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и для тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ПФР.

Там отметили, что прослушивать можно и короткие тексты (например, меню страниц, названия разделов сайта), и длинные материалы (новости, тематические статьи).

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих. По сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и прочее.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношение слов.

В некоторых случаях установленный на компьютере браузер или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например отключить блокировку всплывающих окон для сайта ПФР.

Пенсионный фонд России стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.

