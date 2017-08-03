Инвалиду Мамаеву заменили колонию на штраф

Мосгорсуд заменил наказание осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву. Вместо 4,5 года колонии он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва».

«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — огласила решение одна из судей коллегии, передает РИА Новости.

Потерпевшие в суде заявляли, что Мамаев приехал на встречу вместе с вооруженными людьми, угрожал и хотел забрать скутер. «Мы же не его испугались, а его спутников, тем более у них было оружие», — сказал Дмитрий Малов. По его словам, «опасаясь за свою жизнь и здоровье», он отдал документы и ключи от мотороллера.

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Мамаев, в свою очередь, возразил, что потерпевший сам предложил ему купить транспортное средство. «Я приехал на встречу со своим помощником, чтобы взять скутер и показать специалисту», — отметил осужденный. Мамаев также заявил, что преступление, за которое его осудили, он не совершал.

Прокурор настаивал на его виновности. Тем не менее, представитель гособвинения предложил заменить наказание на условное.

По данному делу также был осужден Василий Сероштанов (личный помощник Мамаева), который получил три года колонии. Ему приговор оставлен без изменения, сообщает «Интерфакс».

19 июля Тимирязевский суд Москвы постановил освободить Мамаева из-под стражи. Его взяли под подписку о невыезде.

30 июня мужчину признали виновным в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к 4,5 года колонии. После этого осужденного отправили в СИЗО, а через какое-то время в больницу для обследования.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По некоторым данным, его вес составляет 18 килограммов.