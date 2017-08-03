Осужденный за разбой инвалид Мамаев решил бороться за оправдание

Инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный за разбой, разочарован решением суда, заменившего лишение свободы штрафом. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает РИА Новости.

По словам Мамаева, единственным законным вердиктом в его случае было бы оправдание. Он заявил о намерении обжаловать приговор, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Андрей Орлов заявил, что намерен использовать «все рычаги вплоть до Европейского суда по правам человека».

Ранее 3 августа суд пересмотрел приговор Мамаеву и заменил лишение свободы штрафом в 200 тысяч рублей.

Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией. Он не способен самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Во время нахождения в СИЗО ему оказывали помощь заключенные из хозяйственного блока.

19 июля Тимирязевский суд освободил 28-летнего мужчину из-под стражи, так как медицинская экспертиза заключила, что он не может находиться в местах лишения свободы.

30 июля Мамаев был признан виновным в разбое.