Россия
 

В красноярском лагере дети сфотографировались в «луже крови»

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В красноярском лагере «Гренада» в день самоуправления дети устроили фотосессию в стиле фильмов ужасов, облив одну из девочек жидкостью, напоминающей кровь. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает местный телеканал ТВК.

Сотрудники лагеря опубликовали снимки в аккаунте учреждения в Instagram. Подписчики, в том числе родители, оставили под ними негативные комментарии. «Что за игры? Куда смотрит директор лагеря?» — написал один из пользователей. На закрытую страницу подписаны 740 человек.

«Это день самоуправления, детки сами придумывают себе способ заработать грендики. В данном случае это квест. Такого рода квесты пользуются большой популярностью среди подростков», — приводит ответ работников лагеря ТВК.

В марте 2017-го стало известно, что школьник из Перми прошелся по краю балкона 25-го этажа и выложил видео в соцсети.

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