Сбой в работе банкоматов затронул не более 1,5 процентов клиентов «Открытия»

Временные трудности в работе части банкоматов и части карт банка «Открытие» затронули не более 1,5 процентов клиентов банка. Об этом заявил «Ленте.ру» управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.

Работа банкоматов и проведение операций по банковскими картам были восстановлены еще ночью с субботы на воскресенье — это произошло около полуночи. Также в полном объеме работают «Рокетбанк» и Точка», входящие в состав группы «Открытие».

В качестве компенсации банк дарит всем клиентам, столкнувшимся с техническими трудностями, кэшбэк по картам в размере 5 процентов до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино. Кэшбэк будет автоматически настроен в дополнение к действующим у клиентов программам лояльности по всем картам, через которые в момент сбоя были недуачные попытки транзакций.

Вечером 5 августа при проведении ремонтных работ в районе Смоленской площади были повреждены оптоволоконные кабели, в результате чего временно не работала часть банкоматов банка и были недоступны операции по части карт. Банк «Открытие» изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов.