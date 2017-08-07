Армян оденут в «Твое»

Российская марка «Твое» открыла первый фирменный магазин в Армении. Он расположен в одном из крупнейших торговых центров Еревана – «Россия Молл». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает ProFashion.

Магазин занимает пространство площадью в 570 квадратных метров, там представлена одежда из женских и мужских коллекций, а также детская линейка.

«Твое» — российский бренд одежды. Ключевой продукт компании — трикотажная одежда из хлопка. В сети насчитывается около 500 магазинов, они расположены в десятках городов России, а также в Беларуси, Казахстане.

Весной 2016 года марка представила совместную коллекцию с Warner Brothers, ее выход был приурочен к премьере фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В коллекцию вошли футболки, худи и брюки с изображениями супергероев вселенной DC — Бэтмена и Супермена.Цветовая гамма представлена базовыми оттенками: белым, черным, серым.