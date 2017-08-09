Активисты выступили против тестов на ВИЧ для пилотов и стюардесс

Профсоюзы и другие общественные организации призвали министерство транспорта России не внедрять новые правила приема на работу пилотов, бортпроводников и диспетчеров. Об этом в среду, 9 августа, пишет «Коммерсантъ».

Минтранс в конце июля опубликовал проект по изменению процедуры поступления на работу в гражданской авиации. Ведомство требует, что потенциальные члены экипажа и диспетчеры предъявляли заключение психиатра, результаты исследований крови на ВИЧ-инфекцию (вирус иммунодефицита человека), маркеры вирусного гепатита В и С, а также на наличие в организме наркотиков.

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Общественное обсуждение поправок закончилось во вторник, 8 августа. Планируемый срок вступления изменений в силу — сентябрь текущего года, говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Против нововведения выступили общественные организации «Вместе против гепатита», «Коалиция по готовности к лечению» и некоммерческое партнерство (НП) «Е.В.А.». Они просят отказаться от требований проверки на ВИЧ и гепатиты В и С, поскольку эти заболевания не влияют на способность выполнять работу членами экипажа самолета и сотрудниками наземных служб.

Заместитель директора «Е.В.А.» Алексей Лахов заявил, что поправка дискриминирует людей с вирусом иммунодефицита. «Отказывать в работе из-за этого диагноза противоречит конституции», — подчеркнул он.

Президент профсоюза авиадиспетчеров Конфедерация труда России (КТР) Борис Кравченко также назвал данные меры дискриминационными. Он отметил, что страна испытывает нехватку пилотов. «Нельзя, чтобы в результате непродуманных действий чиновников усилился этот дефицит», — предупредил он.

В Минтрансе заявили, что пока не получали обращение от общественных организаций на эту тему. В ведомстве добавили, что комментировать отдельные положения подготовленного чиновниками документа пока рано.