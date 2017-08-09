На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,6

В северо-западной провинции Китая Синьцзян утром в среду произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские власти.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:27 по местному времени (02:27 мск). Эпицентр располагался недалеко от китайско-казахстанской границы. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Также были зафиксированы несколько афтершоков. О пострадавших не сообщается.

Агентство «Казинформ» указывает, что подземные толчки почувствовали и жители Алматы. Указывается, что интенсивность толчков в городе составила четыре балла по шкале MSK-64.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань выросло до девяти, еще 164 человека пострадали. Как минимум пятеро погибших — туристы. Власти Китая сообщили, что из потенциально опасной зоны были вывезены 31 тысяча 500 туристов. Местные власти организовали автобусные рейсы, чтобы эвакуировать людей.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу в 21:19 по местному времени (16:19 мск). В этом уезде расположен заповедник, известный своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами, в 1992 году он был объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО.