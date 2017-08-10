В Непале запретят менструационные избы под страхом тюрьмы

В Непале приняли закон, запрещающий отправлять женщин в менструационные избы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно документу, изгнание женщин из дома во время месячных карается штрафом в размере 30 долларов или тюремным заключением на срок три месяца. Закон вступит в силу в течение года.

Формально обычай выгонять женщину из дома во время менструации — чхаупади, — восходящий к древним индуистским традициям, был запрещен в 2005 году, но никакого наказания за него не полагалось. В итоге женщин продолжали выгонять, и они вынуждены были в течение нескольких дней жить в неприспособленных для этого помещениях, где им запрещали есть вволю и контактировать с мужчинами.

Закон был принят лишь после того, как за последний год во время чхаупади погибли две женщины. В декабре 2015-го пятнадцатилетняя девочка задохнулась от дыма, пытаясь разжечь огонь, чтобы согреться, а в июле 2017-го девушка умерла от укуса змеи, заползшей в ее хижину.