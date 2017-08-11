Политик из Германии рассказал о любви восточных немцев к нудизму

Немецкий левый политик Грегор Гизи заявил, что настало время возродить культуру нудизма по всей Германии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«На востоке страны люди привыкли к нудизму. В этом же нет ничего такого. Более необычно, если ты никогда прежде этого не видел и потом начинаешь таращить глаза», — отметил политик в ходе предвыборного мероприятия на популярном нудистском пляже в Берлине. При этом сам Гизи был полностью одет.

По его словам, в последнее время он перестал ходить голышом на людях. «Мне сейчас 69 лет. У всего есть свои границы. Сейчас я если где-то и раздеваюсь, то только дома», — сообщил он.

Немецкое движение нудистов «Культура свободного тела» появилось в начале XIX века. Во времена нацисткой Германии оно было запрещено. Возрождение нудизма началось в 1950-е годы в ГДР, это движение всегда ассоциировалось со свободой и наслаждением природой. Однако в ФРГ оно не пользовалось популярностью.

В настоящее время в Германии много клубов и пляжей, где люди могут ходить голышом, однако желающих с каждым годом становится все меньше.