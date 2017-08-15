Алексей Голубович решил выйти из Банка Корпоративного Финансирования

Во вторник, 15 августа, состоялось предварительное судебное заседание в рамках дела по иску Алексея Голубовича к ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Истец требует признать недействительным две редакции устава банка, а также положения, утвержденного собранием участников общества от 2010 года, которое гласит, что участник банка вправе выйти из банка путем отчуждения его доли вне зависимости от согласия других участников общества. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», присутствовавший на судебном заседании.

Как сообщили суду представители истца, в марте 2017 года Алексей Голубович, доля которого в БКФ составляет около 20 процентов, получил копию устава банка, а также выписки из протоколов изменения уставов. Из документов следует, что в 2011 году на общем собрании акционеров обсуждались изменения в устав в части ограничения права выхода участника путем отчуждения доли банка. Более поздние редакции также закрепляли это положение.

Истец, по словам его представителей, не участвовал в принятии данного решения в части ограничения права на выход из банка, что нарушает его права, как акционера. Ссылаясь на закон об обществах с ограниченной ответственностью, представители истца квалифицируют право на выход участника из общества как дополнительное. Принимая во внимание, что такие изменения принимаются путем единогласного решения участников общества, чего в данном случае не было, представители истца заявили о нарушении норм действующего законодательства.

Они также ходатайствовали о привлечении к процессу в качестве третьего лица Центробанк, мотивировав необходимость участия регулятора тем, что ответчиком выступает кредитная организация, а все изменения, в том числе, устава, фиксируются регулирующим органом.

При этом представители ответчика выразили несогласие с ходатайством о привлечении ЦБ, заявив, что спор относится к числу корпоративных, а истец злоупотребляет своим правом.

Представители ответчика также ходатайствовали о привлечении к участию в деле третьих лиц — в данном случае участников общества, поскольку, отметили они, восстановление прав, на котором настаивает истец, будут касаться всех владельцев акций. Более того, представители ответчика заявили о наличии копий документов, в которых говорится об осведомленности истца относительно оспариваемых положений устава.

Стоит отметить, что БКФ, согласно данным системы «Спарк», является одним из активов Ольги Миримской, бывшей супруги Алексея Голубовича. Однако, своей долей в кредитной организации она владеет через подконтрольные компании. Таким образом, единственным прямым акционером банка БКФ является Алексей Голубович.

Между тем, финансовая ситуация в банке на сегодняшний далека от идеальной. В начале июля рейтинговое агентство «Эксперт» понизило кредитный рейтинг БКФ до уровня ruCCC и установило негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.

В РА отмечали «очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации». Также эксперты заявили о высокой вероятности невыполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств уже в обозримой перспективе. «Ключевое негативное влияние на уровень рейтинга оказывает низкая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.06.2017 полное обесценение любого из 19 крупнейших кредитных рисков могло привести к нарушению норматива Н1.2) в сочетании с высокой концентрацией активных операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к чистым активам составило 82,4 процента на 01.06.2017)», — говорится в пресс-релизе РА.

В агентстве считают, что «значительные темпы роста бизнеса (портфель гарантий вырос на 78,8 процента за период с 01.06.2016 по 01.06.2017) и недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам в среднесрочной перспективе не позволят банку поддерживать значительный запас капитала над регулятивным минимумом, что и обусловило негативный прогноз по рейтингу».

Изменение устава банка в одностороннем порядке делает ответственным за плачевную ситуацию в кредитной организации единственного прямого акционера, которому в недалеком будущем также грозит перспектива столкнуться с отзывом у БКФ лицензии, что может произойти из-за возможного банкротства крупнейшего заемщика — компании Enjoy Movies, запустившего соответствующую процедуру 8 августа. Последняя о такой возможности уже предупреждала.

В июне нынешнего года Алексей Голубович подал в суд, потребовав признать недействительными последние решения акционеров БКФ. На заседании 15 августа суд принял решение отказать представителям истца о привлечении Центробанка к делу в качестве третьего лица и одновременно удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении к делу других акционеров общества. Следующее заседание суда состоится 17 октября 2017 года. В самом банке ситуацию не комментируют.