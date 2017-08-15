Заподозренный во взяточничестве иракский губернатор сбежал в Иран

Губернатор иракского города Басра сбежал в Иран после того, как в его отношении было возбуждено дело по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Reuters.

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Как уточняет агентство, Маджид аль-Насрауи — самый высокопоставленный иракский чиновник, попавший под следствие в ходе антикоррупционной кампании. Сам губернатор утверждает, что ни в чем не виноват и пал жертвой политических интриг. Как объяснил один из его помощников, так как свободу передвижения Насрауи никто не ограничивает, он имеет право ездить куда хочет.

Багдад уже потребовал от Тегерана выдать Насрауи, иранские власти на запрос пока не отреагировали.

Аль-Насрауи — уроженец Басры. Закончил бакалавриат по специальности «медицина» в родном городе, позже учился в Кардиффском университете и Университете Квинсленда. В 2013 году стал губернатором города. Член шиитской партии Высший исламский совет Ирака, придерживающейся проиранской ориентации.