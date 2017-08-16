Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины XVII века

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко предложила управлять страной по принципам Гетманщины XVII века. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом», — отметила она.

Материалы по теме Потеряли Надежду Как Савченко превратилась из героя Украины во врага

2 августа стало известно, что парламентарий работала в службе секса по телефону. Депутат пояснила, что занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.

В начале марта Савченко заявила, что стала бы управлять страной как «альтруистический» чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Она также выразила готовность занять пост президента. Депутат Рады высказала мнение, что на Украине должна быть «диктатура в большей или меньшей степени просто для того, чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию».

Гетманщиной называли в XVII-XVIII веках часть казацких земель на территории современных Украины, России и Белоруссии. Также под этим термином понимаются военно-политические организации запорожских казаков в то же время.