Техасские полицейские поискали марихуану между ног негритянки

В сети появилось видео, на котором техасские полицейские тщательно обыскивают 20-летнюю афроамериканку Чарнезию Корли. Проведенный стражами порядка досмотр молодая женщина сравнила с изнасилованием. Видео с регистратора опубликовал адвокат потерпевшей, требующий наказать виновных, передает BBC News.

Инцидент произошел в июне 2015 года в Хьюстоне, однако известно о нем стало только сейчас. Двое стражей порядка остановили Корли по подозрению в хранении 0,5 грамма марихуаны. Вначале полицейские осмотрели ее машину. Потом на женщину надели наручники и стали обыскивать. Один из сотрудников органов правопорядка открыл дверь машины, заставил подозреваемую лечь на землю и снял с нее одежду. При этом, по словам женщины, он искал наркотики в ее вагине.

Адвокат потерпевшей пояснил, что марихуану у Корли так и не нашли. Полицейских не стали привлекать к ответственности за произошедшее. Однако, по словам окружного шерифа, для того, чтобы проводить подобный вид обыска, необходим ордер. Помимо этого, сам обыск необходимо проводить в специально оборудованном для этого месте, соблюдая все санитарные нормы.