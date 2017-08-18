Трамп повысил в статусе Киберкомандование США

Президент США Дональд Трамп своим указом повысил статус Киберкомандования вооруженных сил США до уровня единого боевого командования. Текст документа размещен на сайте Белого дома.

Как отметил в указе президент, это сделано для того, чтобы поднять эффективность работы структуры и подчеркнуть ту важность, которую руководство страны придает вопросам кибербезопасности. Будет увеличено и финансирование этого направления.

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Дополнительно указано, что следует разграничить полномочия новой военной структуры и Агентства национальной безопасности, курирующего вопросы разведки в киберпространстве, криптографии и защиты информации.

До этого момента Киберкомандование ВС США носило статус формирования sub-unified combatant command, подчиняющегося Стратегическому командованию Соединенных Штатов. Теперь ему присвоен статус единого боевого командования (unified combatant command), что сделает Киберкомандование равноправным с бывшей курирующей структурой.

Единые боевые командования ВС США, как правило, объединяют силы и средства, относящиеся к нескольким видам вооруженных сил. Выделяются они либо географически (и тогда являются близкими аналогами военных округов), либо по важной исполняемой функции.

Этот статус до сегодняшнего дня носили шесть региональных командований (Европейское, Центральное, Африканское, Тихоокеанское, Североамериканское и Южное), а также Стратегическое командование (объединяет силы ядерного сдерживания, ПРО и управление военными космическими средствами), Командование сил специальных операций и Транспортное командование.

Киберкомандование вооруженных сил США создано в июне 2009 года. Оно объединило ряд военных управлений и служб, занимавшихся сетевыми технологиями и информационной войной.