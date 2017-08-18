Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким» городом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Киев диким городом. Так он прокомментировал в своем микроблоге Twitter попадание украинской столицы в десятку худших городов мира по версии The Economist.

«Для меня, как и для многих сегодня в Украине и за рубежом, Киев — это новый Берлин. Прекрасно дикий и совершенно свободный», — отметил Климкин.

16 августа эксперты The Economist опубликовали ежегодное исследование, в котором оценили 140 городов планеты по таким параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура. Киев, согласно мнению специалистов, занял 131 место.

8 августа Павел Климкин был вынужден отвечать на нападки политика Михаила Саакашвили, который обвинил главу украинской дипломатии в наличии российского гражданства. «В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях», — подчеркнул тогда Климкин.

Ранее в тот же день лишенный украинского гражданства Саакашвили выступил с утверждением, что глава МИД Украины имеет российский паспорт и по-украински говорит хуже него самого.