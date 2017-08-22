Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов

Объем Государственного пенсионного фонда Норвегии (Нефтяной фонд) в первом полугодии увеличился на рекордные 63 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила пресс-служба организации.

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По итогам первых двух кварталов доходность выросла на 6,5 процента, отмечается в сообщении. На 30 июня объем Нефтяного фонда превысил триллион долларов. Рекордный результат объясняется благоприятной ситуацией на фондовых рынках и большим объемом накопленных средств.

Более 65 процентов всех средств госфонда вложены в акции, 32 процента — в облигации, остальное — в недвижимость.

В мае 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что Норвегия впервые использует средства Нефтяного фонда для борьбы с рецессией. В прошлом году на поддержку экономики страны планировалось потратить 25 миллиардов долларов из доходов, получаемых от продажи нефти.