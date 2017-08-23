В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету

Соревнование за право разработать и произвести новую межконтинентальную баллистическую ракету для Вооруженных сил США продолжат корпорации Boeing и Northrop Grumman; Lockheed Martin выбыла из гонки. Об этом пишет Defense News.

Как сообщает издание, 21 августа командование ВВС США заключило с Boeing и Northrop Grumman трехлетние контракты, по которым концерны должны будут развить и продемонстрировать определенные технологии, а также продвинуть разработку технического облика новой ракеты. Boeing получила на эти цели 349 миллионов долларов, Northrop Grumman — 328 миллионов.

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По итогам работ в 2020 году будет отобран единственный исполнитель в программе новой стратегической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD, «Средства стратегического сдерживания наземного базирования»). Она должна будет постепенно заменить ракеты Minuteman III.

Ракеты программы GBSD должны будут стоять на боевом дежурстве как минимум до 2075 года.

Оценки затрат на программу сильно разнятся и находятся в интервале от 62 до 100 миллиардов долларов. Военные называли сумму в 86 миллиардов за весь цикл разработки изделия, поставки 642 серийных ракет (из расчета 400 постоянно развернутых в период эксплуатации) и их поддержку на протяжении жизненного цикла.