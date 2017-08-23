Утвержден эскизный проект эсминца «Лидер»

Минобороны России утвердило эскизный проект перспективного эсминца «Лидер». Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

«Верфи ОСК обладают необходимыми технологиями и опытом, чтобы создать подобный корабль. Его проектирование продолжается. Эскизный проект (один из этапов проектирования) недавно был утвержден заказчиком», — рассказал Пономарев.

Ранее, в начале июня, был раскрыт годовой отчет «Северного ПКБ», в котором указано, что эскизный проект «Лидера» полностью разработан в 2016 году. В 2017-м планировалось начать техническое проектирование корабля.

Различие между эскизным и техническим проектом состоит в том, что в первом содержатся принципиальные решения, дающие общее представление об устройстве объекта, а во втором — окончательные, позволяющие начать выпуск рабочей конструкторской документации.

О разработке в России нового большого корабля океанской зоны проекта 23560 под шифром «Лидер» стало известно в начале 2010-х годов. Официально он до сих пор именуется эсминцем, хотя эксперты, анализируя вероятные размеры корабля и заявленный состав вооружения, уверенно называют его ракетным крейсером.

Как сообщалось в октябре 2014 года, ВМФ России намерен заказать 12 таких кораблей — по шесть для Северного и Тихоокеанского флотов.

Водоизмещение «Лидера», по информации источников в промышленности, составит не менее 15 тысяч тонн. В состав вооружения войдут ракеты перспективной зенитной системы С-500 (с возможностью поражения баллистических целей и целей в ближнем космосе) и стандартные комплексы ударного вооружения «Калибр» и «Оникс», а также перспективный «Циркон».