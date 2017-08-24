Появилось видео удара тайфуна «Хато» по китайскому Макао

На побережье Китая обрушился тайфун «Хато». Видео, снятое в городе Аомэнь (Макао), размещено на YouTube. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере девять человек, многие числятся пропавшими без вести.

По данным синоптиков, это сильнейший тайфун с 1968 года. «Такое впечатление, что только что пережил войну», — приводит Reuters слова одного из коммунальных служащих. В находящемся неподалеку Гонконге 34 человека получили травмы, хотя жертв удалось избежать. Ветер повалил множество деревьев, улицы затоплены, возникли перебои с работой биржи.