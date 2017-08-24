В Роттердаме из-за угрозы теракта отменили рок-концерт

Власти города Роттердам в Нидерландах отменила концерт американской рок-группы Allah-Las после обнаружения рядом с площадкой, где должны были выступать музыканты, фургона с газовыми баллонами. Об этом в среду, 23 августа, сообщает Reuters.

Отмечается, что у фургона испанские номера, его водитель задержан. Известно, что о возможности теракта полицию Нидерландов предупредили их испанские коллеги.

Источник Reuters сообщил, что у задержанного не обнаружилось никаких связей с барселонскими террористами, его продолжают допрашивать.

На прошлой неделе в каталонском Альканаре произошли два взрыва. Первый из них прогремел утром 17 августа в доме, где, как выяснилось, находилась нарколаборатория, а второй — в ночь на 18 августа в том же районе.

Днем 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов (по последним данным, погибли 15 человек). Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских, оцепивших место теракта. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию.

Полицейские полагают, что инциденты в Альканаре могут быть связаны с терактом в Барселоне.