ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка

Банк России согласовал включение 500 миллионов долларов, привлеченных от размещения вечных бондов, в капитал Промсвязьбанка. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения бессрочных субординированных облигаций, в состав источников добавочного капитала банка. Условия выпуска соответствуют требованиям положения Банка России 395-П ("Базель 3") для включения в состав источников добавочного капитала. Объем выпуска бессрочных евробондов составил 500 миллионов долларов, ставка купона — 8,75 процента, купонный период — 3 месяца», — уведомил банк.

Эмитент выпуска — компания PSB Finance S.A. Промсвязьбанк, Bank GPB International, Райффайзенбанк и Renaissance Securities (Cyprus) Limited выступили организаторами размещения.

Нормативы капитала Н1.2 и Basel III Tier I Capital Adequacy Ratio после увеличения капитала составят 9,5 и 9,8 процента соответственно, сообщает банк.

Увеличение капитала обеспечит еще большее повышение финансовой устойчивости и надежности банка, и позволит наращивать клиентскую базу малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.