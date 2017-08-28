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Москвич избил бойца спецотряда «Рысь» при исполнении

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Полиция задержала жителя столицы, напавшего на бойца специального отряда быстрого реагирования «Рысь». Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделение обратился 46-летний старший оперуполномоченный отряда быстрого реагирования. Боец рассказал, что в то время, когда он находился при исполнении служебных обязанностей на Варшавском шоссе, к нему подошел мужчина и напал на него.

«Незнакомый гражданин ударил бойца два раза кулаком в область головы, в результате чего потерпевший получил ушиб затылочной области», — пояснил собеседник агентства. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — безработного москвича 36 лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Основными задачами специального отряда быстрого реагирования «Рысь» являются борьба с терроризмом, освобождение заложников, борьба с организованной преступностью, обезвреживание и нейтрализация особо опасных преступников.

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