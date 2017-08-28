Двух подростков заподозрили в поджоге степи в Волгоградской области

Два несовершеннолетних жителя Волгоградской области, по предварительным данным, причастны к крупному степному пожару, который произошел в конце прошлой недели. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает региональное управление МВД.

Подростков, одному из которых 17 лет, второму — 15, зафиксировал видеорегистратор находившегося поблизости автомобиля. Сотрудники МВД установили их личности и выяснили, что они проживают в Краснооктябрьском районе области. С молодыми людьми работают следователи.

РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что возгорание было относительно небольшим, но по дате совпало с крупными ландшафтными пожарами в нескольких районах области.

Пожар произошел 25 августа. В 400 метрах от жилых домов сгорела сухая трава на площади около гектара. Полицейские, осматривая место происшествия, обнаружили следы умышленных действий неизвестных и шесть очагов поджога. Проводится проверка. Виновникам возгорания грозит наказание по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности и действий, совершенных в условиях противопожарного режима») и статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога»). Они предусматривают штраф в размере до миллиона рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.