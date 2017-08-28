Появилось видео с места взрыва автомобиля в Уфе

На YouTube появилось видео с места взрыва автомобиля на улице Армавирской в Уфе.

Ранее сообщалось, что днем 28 августа в салоне припаркованной машины Kia Rio сработало взрывное устройство. Пострадал находившийся внутри мужчина — он получил множественные ранения ног и был госпитализирован.

Следствие полагает, что это покушение, совершенное «из-за личных или бытовых отношений». Тип бомбы устанавливается.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его оперируют.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.