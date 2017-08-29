«Бургер Кинг» предложил работу Липницкой

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложила работу объявившей о завершении карьеры фигуристке Юлии Липницкой. Письмо за подписью директора по коммуникациям сети приводит «Евроспорт».

«Уважаемая Юлия Вячеславовна! Приглашаем вас на работу в позиции директора по продукту "Чикен филе" в "Бургер Кинг". Компания уверена, вы максимально соответствуете ценностям нового бургера с диетической куриной грудкой. В обязанности входит организация промомероприятий, в том числе с элементами фигурного катания. Также сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением», — говорится в письме.

28 августа Липницкая, лечившаяся от анорексии, завершила карьеру. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, занимающийся постановкой ледовых шоу, пригласил 19-летнюю фигуристку в свою команду.