Липницкую позвали в чиновники

Министр спорта России Павел Колобков предложил фигуристке Юлии Липницкой, завершившей профессиональную карьеру, стать чиновником. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает ТАСС.

«Липницкая — великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь. Она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда ее ждем», — заявил он.

Ранее в понедельник, 28 августа, мать 19-летней Липницкой рассказала о завершении спортивной карьеры дочери. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что ничего не знают об этом.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также на ее счету серебро в личных соревнованиях на ЧМ-2014.