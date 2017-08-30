Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили старинным паровым катком

Жесткий диск с неоконченными романами английского писателя Терри Пратчетта уничтожен старинным паровым катком. Это было сделано в соответствии с завещанием автора, пишет The Guardian в среду, 30 августа.

Последнюю волю Пратчетта исполнил его представитель Роб Уилкинс на выставке паровой техники в графстве Дорсет. Для этого он воспользовался одним из экспонатов — катком фирмы John Fowler & Co.

Фотографии акции появились в Twitter.

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О желании Пратчетта рассказал его близкий друг, писатель Нил Гейман. По его словам, литератор говорил, что после его смерти «все, над чем он работал, необходимо положить на дорогу и раздавить при помощи парового катка».

Пратчетт скончался в марте 2015 года на 67-м году жизни. В 2007 году у писателя обнаружили болезнь Альцгеймера. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжил творить, диктуя тексты помощнику. Наибольшую известность автору принес фэнтезийный цикл «Плоский мир».